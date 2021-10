VIDEO Războiul din Formula 1 continuă - Max Vertappen l-a insultat pe Lewis Hamilton: "Un idiot"

Considerând că este jenat de Hamilton, Verstappen l-a numit "idiot" pe britanic, insulta fiind auzită la radio. De asemenea, olandezul a făcut un semn obscen. El a încheiat a doua sesiune cu al optulea timp, după ce obţinuse al patrulea timp în prima sesiune.

Neck and neck in the title battle, and in FP2 \uD83D\uDE32 #USGP \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 #F1 pic.twitter.com/wXuBD6kecG