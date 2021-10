Formula 1: Valtteri Bottas, pole-position în MP al Turciei după ce Lewis Hamilton a fost penalizat

După olandezul Max Verstappen (Red Bull) în Rusia, în urmă cu 15 zile, de data aceasta rivalul său în lupta pentru titlu este cel care va fi penalizat din cauza utilizării unui al patrulea motor în acest sezon pentru monopostul său.

Înaintea acestei a 16-a etape a Campionatului Mondial, din cele 22, programată pe circuitul din Istanbul Park, Hamilton are un avans de doar două puncte faţă de Verstappen.

Numărul schimbărilor la diferite elemente ale grupului propulsor de la monoposturi este limitat în fiecare sezon şi orice schimbare peste un anumit număr este automat sancţionată.

QUALIFYING CLASSIFICATION ⏱️@LewisHamilton quickest in qualifying \uD83D\uDE80



But @ValtteriBottas will start from pole in Istanbul due to his teammate's grid penalty \uD83D\uDEA6#TurkishGP \uD83C\uDDF9\uD83C\uDDF7 #F1 pic.twitter.com/YaMFkU9Lhs