Formula 1: Lewis Hamilton, penalizat 10 locuri în grila de start a MP al Turciei

Marele Premiu al Turciei, care va avea loc pe Istanbul Park, are cursa programată duminică de la ora 15:00. După primul antrenament, Hamilton a terminat pe 1, în timp ce rivalul Max Verstappen a ocupat poziția a doua.

BREAKING: Lewis Hamilton is set to receive a 10-place grid penalty for Sunday's race



His car has a new internal combustion engine, exceeding his allocation#TurkishGP \uD83C\uDDF9\uD83C\uDDF7 #F1 pic.twitter.com/TUy4idPRdx