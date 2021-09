\uD83C\uDFC1 TOP 10 - END OF Q3 \uD83C\uDFC1



1 NOR \uD83D\uDCF8

2 SAI

3 RUS

4 HAM

5 RIC

6 ALO

7 BOT

8 STR

9 PER

10 OCO#RussianGP #F1 pic.twitter.com/VvLG9DSvSL