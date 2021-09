MotoGP: Francesco Bagnaia a câștigat Marele Premiu al statului San Marino

​Italianul Francesco Bagnaia (Ducati) a câştigat duminică Marele Premiu al statului San Marino la MotoGP, pe Misano World Circuit Marco Simoncelli (4,064 km), rezistând francezului Fabio Quartararo (Yamaha) care rămâne însă lider în clasamentul general după 14 din cele 18 manşe ale campionatului, scrie AFP.

Bagnaia, al doilea în ierarhia piloţilor şi câştigător a celui de-al doilea Grand Prix consecutiv în acest sezon, a fost cronometrat în 41'48.305, fiind urmat de Quartararo (41'48.669), care a ratat astfel câştigarea celei de-a 6-a curse, şi de un alt italian Enea Bastianini (Ducati-Avintia) cu 41'53.094.

În clasamentul general al piloţilor, Quartararo rămâne lider, cu 234 puncte, urmat de Bagnaia, 186 pct şi spaniolul Joan Mir (Suzuki), 167 pct.

La clasa Moto3, cursa a fost câştigată sâmbătă de italianul Dennis Foggia (Honda), iar la Moto2 de spaniolul Raul Fernandez (Kalex), transmite Agerpres.

