FOTO Lewis Hamilton și imaginea zilei în sportul mondial - Cât de aproape a fost britanicul de o tragedie la Monza după accidentul cu Max Verstappen

"Dublă" McLaren în MP al Italiei - Victorie pentru Daniel Ricciardo / VIDEO Max Verstappen și Lewis Hamilton au abandonat după un accident spectaculos









În timpul Marelui Premiu de la Monza, monopostul lui Max Verstappen s-a suit efectiv pe cel al lui Lewis Hamilton, britanicul fiind salvat de halo (componentă de protecție a piloților din F1).





Above everything, today we are so grateful for the advances in safety of our sport pic.twitter.com/oBgq5DxM91 — Formula 1 (@F1) September 12, 2021