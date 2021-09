Formula 1: "Dublă" McLaren în MP al Italiei - Victorie pentru Daniel Ricciardo / VIDEO Max Verstappen și Lewis Hamilton au abandonat după un accident spectaculos

Acesta este primul succes obţinut de Ricciardo sub culorile echipei McLaren, pentru care concurează din acest sezon, şi al optulea din cariera sa în Formula 1.

Principalii favoriţi la victorie în Grand Prix-ul de la Monza, olandezul Max Verstappen (Red Bull), actualul lider din Marele Circ, şi britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), campionul mondial en titre, au abandonat la jumătatea cursei, după un acroşaj violent, din care au scăpat nevătămaţi.

This angle of the Hamilton-Verstappen crash is absolutely nuts. Thank god for the halo, Hamilton’s head coulda been taken off pic.twitter.com/YJEJACRNTl