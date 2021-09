Formula 1: Max Verstappen, pole-position în MP al Italiei după ce Valtteri Bottas a fost penalizat

Valtteri Bottas (Mercedes) a câştigat, sâmbătă, calificările pentru Marele Premiu al Italiei, a 14-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1. Finlandezul va pleca însă în cursă de pe ultima poziţie, ca urmare a unei penalizări pentru schimbarea motorului. În aceste condiții, din pole-position va pleca Max Verstappen (RedBull).

Format nou în calificările din Formula 1





Calificările de pe circuitul de la Monza s-au desfăşurat în sistem de cursă-sprint de 100 km, cu două seturi de anvelope de pilot la dispoziţie, alese liber de echipe. Totuşi, în această cursă, piloţii nu au avut voie să intre la boxe pentru schimbarea cauciucurilor, informează News.ro.



Rezultatul cursei a decis grila pentru evenimentul principal de duminică şi totodată a oferit un număr mic de puncte (3-2-1) pentru primii trei clasaţi.



Pe locul doi în calificări s-a clasat Max Verstappen (Olanda, Red Bull Racing), iar pe trei a terminat Daniel Ricciardo (Australia, McLaren). Verstappen va pleca de pe prima poziţie.



“M-am simţit bine astăzi. A fost o cursă curată, cu un ritm bun. Să vedem dacă putem face ceva mâine. Voi da tot ce pot”, a declarat Valtteri Bottas.



Marele Premiu al Italiei la Formula 1 va avea loc duminică, de la ora 16:00 (ora României) și va fi în direct pe Digisport.



Full results from our second #F1Sprint #ItalianGP \uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF9 #F1 pic.twitter.com/ufbCP7JSvO