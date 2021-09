Formula 1: Lewis Hamilton își va schimba coechipierul - Valtteri Bottas, confirmat oficial la Alfa Romeo

Oficialii echipei de Formula 1 Alfa Romeo au anunțat pe Twitter noul transfer: din sezonul viitor, Valtteri Bottas îl va înlocui pe Kimi Raikkonen (se retrage la finalul stagiunii în curs).

Britanicul Russell (23 de ani) este în prezent pilot al celor de la Williams (echipă care folosește motoare Mercedes).

În vârstă de 32 de ani, Bottas i-a fost coechipier lui Lewis Hamilton la Mercedes timp de cinci sezoane.



Postarea celor de la Alfa Romeo



Breaking news! \uD83D\uDDDE @ValtteriBottas will join Alfa Romeo Racing ORLEN for the 2022 season and beyond, with the Finnish driver signing a multi-year deal with the Hinwil-based team. pic.twitter.com/2XNeMtUGMn