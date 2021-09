Formula 1: Kimi Raikkonen va fi înlocuit de Robert Kubica la MP al Olandei

Pe circuit va apărea Robert Kubica, pilotul de rezervă al celor de la Alfa Romeo Racing. Polonezul va fi cel care îl va înlocui pe Raikkonen.

Kimi nu prezintă simptome și se simte foarte bine, după cum au anunțat oficialii celor de la Alfa Romeo.



Marele Premiu la Olandei de pe circuitul de la Zandvoort va avea loc în ziua de 5 septembrie 2021.



Following the latest round of testing conducted in advance of the #DutchGP, driver Kimi Räikkönen has tested positive for COVID-19.

Kimi is displaying no symptoms and is in good spirits. He has immediately entered isolation in his hotel.

The team wishes Kimi a speedy recovery. pic.twitter.com/uqfsb1qz87