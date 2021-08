Olandezul Max Verstappen (Red Bull Racing) va porni de pe prima poziţie a grilei în Marele Premiu al Belgiei, a 12-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1. Calificările au fost marcate de un accident suferit de Lando Norris (Marea Britanie, McLaren).

Pentru Verstappen este al şaselea pole position din acest sezon.

Podiumul a fost completat de britanicii George Russell (Williams) și Lewis Hamilton (Mercedes).

QUALIFYING CLASSIFICATION ⏱️ Pole for @Max33Verstappen and P2 for @GeorgeRussell63 after a thrilling Saturday at Spa \uD83E\uDD29 #BelgianGP \uD83C\uDDE7\uD83C\uDDEA #F1 pic.twitter.com/aI8fybQw0G

Calificările de pe circuitul Spa-Francorchamps au început cu o întârziere de câteva minute, din cauza ploii.

Ultimul segment al calificărilor a fost marcat de un accident suferit de Lando Norris (Marea Britanie, McLaren). Monopostul britanicului a lovit un parapet şi a fost distrus. Norris a ieşit singur din monopost, el părând doar să aibă o problemă la braţ.

Segmentul al treilea a fost întrerupt şi din cauza ploii, informează News.ro.

Cursa va avea loc duminică.

RED FLAG: Lando Norris is into the barriers - and Q3 is halted



Lando tells McLaren over the radio that his ok #BelgianGP \uD83C\uDDE7\uD83C\uDDEA #F1 pic.twitter.com/u1mbNytWiF