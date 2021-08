VIDEO MotoGP: Marc Marquez, căzătură teribilă la 274 de km/h

Marc Marquez a fost protagonistul unei căzături spectaculoase în antrenamentele contând pentru Marele Premiu al Marii Britanii la MotoGP, de pe circuitul de la Silverstone.

Ibericul a scăpat de sub control motocicleta Honda și a avut parte de o căzătură urâtă, dar care din feririce nu s-a soldat cu vreo accidentare.



Cu timpul de 2m0.941s, Marquez a fost cel mai rapid în prima sesiune de antrenamente de la Silverstone.



La 274 de km/h, Marc nu a mai putut stăpâni motocicleta, iar ce a urmat puteți vedea în imaginile de mai jos.



A monster 274 kph slip off! \uD83E\uDD2F@marcmarquez93 was thankfully uninjured after this red flag crash in #MotoGP FP1! \uD83D\uDE2E#BritishGP \uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7 pic.twitter.com/anZQQBMoLN