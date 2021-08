MotoGP: Brad Binder a câștigat Marele Premiu al Austriei / Marc Marquez, locul 15

Brad Binder (KTM) a câştigat, duminică, Marele Premiu al Austriei, a XI-a etapă a Campionatului Mondial de MotoGP, desfăşurată în condiţi mixte, pe pistă uscată şi pistă umedă în final.

Cursa de la Spielberg a fost foarte spectaculoasă în ultima sa parte, în care ploaia a udat circuitul.

Cu puţin înainte să înceapă ploaia, lider era Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), dar italianul a fost întrecut de spaniolul Marc Marquez (Honda). Noul lider şi un grup de patru piloţi au intrat la boxe pentru a schimba motocicletele cu unele echipate cu pneuri de ploaie, cu trei tururi înaintea finalului.

Sud-africanul Binder însă a riscat şi a rămas pe pistă cu pneuri slick, terminând cursa cu greu, dar reuşind să câştige un Grand Prix pentru a doua oară în cariera lui, informează News.ro.

Second career victory in #MotoGP! \uD83E\uDD47\uD83E\uDD47



Ever so slightly different to his first!!! \uD83E\uDD2F#AustrianGP \uD83C\uDDE6\uD83C\uDDF9 pic.twitter.com/4TH1Rh6l81