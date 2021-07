WRC: Kalle Rovanpera s-a impus în Raliul Estoniei / Finlandezul, cel mai tânăr câștigător din istorie

Kalle Rovanpera (Toyota) s-a impus duminică în Raliul Estoniei, prima sa victorie în Campionatul Mondial (WRC). Finlandezul este cel mai tânăr câştigător de etapă din istorie, la 20 de ani, 9 luni şi 17 zile, transmite AFP.

Lider încă de joi seară, după prima dintre cele 24 de probe speciale, Rovanpera a fost urmat pe podium de doi piloţi de la Hyundai, irlandezul Craig Breen şi belgianul Thierry Neuville.

They’ve done it! Our Flying Finns @KalleRovanpera and @JonneHalttunen claim their first #WRC victory on #RallyEstonia! \uD83D\uDE4C\uD83C\uDFC6



Kalle makes history as the WRC’s youngest ever winner – beating the record of @JariMattiWRC! \uD83D\uDC76#ToyotaGAZOORacing #PushingTheLimitsForBetter #YarisWRC pic.twitter.com/vteo0u3S1R