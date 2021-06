Formula 1: Max Verstappen s-a impus în Marele Premiu al Stiriei

Podiumul a fost completat de Lewis Hamilton (Mercedes) și Valtteri Bottas (Mercedes).​

În clasamentul piloților, Max Verstappen își majorează avantajul, având 156 de puncte. Lewis Hamilton, rivalul său, are 138. La mare distanță se află Sergio Perez, cu 96 de puncte acumulate.

În clasamentul constructorilor, Red Bull acumulează 215 puncte, în timp ce Mercedes a reușit 178 de puncte până acum. McLaren se află din nou departe, la 110 puncte.

Următorul Grand Prix va avea loc pe 2-4 iulie, tot în Austria.



Învingătorii curselor de până acum:



Bahrain - Lewis Hamilton (Mercedes)

Emilia Romagna - Max Verstappen (RedBull)

Portimao - Lewis Hamilton (Mercedes)

Montmelo - Lewis Hamilton (Mercedes)

Monte Carlo - Max Verstappen (RedBull)

Baku - Sergio Perez (RedBull)

Le Castellet - Max Verstappen (RedBull).



MP al Stiriei, clasament complet:



Confirmation of an emphatic win for @Max33Verstappen #StyrianGP \uD83C\uDDE6\uD83C\uDDF9 #F1 pic.twitter.com/9xpbf2iDsK