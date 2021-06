Modificare în calendarul competițional al Formulei 1: Marele Premiu de la Soci va fi mutat

​​Organizatorii Formulei 1 au anunțat, sâmbătă, o modificare importantă începând cu sezonul 2023. Astfel, Marele Premiu al Rusiei de la Soci va dispărea din calendarul competițional.

În locul Grand Prix-ului de la Soci va apărea unul la Sankt Petersburg începând din 2023.



În acest an și în 2022 Marele Premiu va rămâne pe autodromul din Soci, dar din 2023 acesta se va disputa pe circuitul Igora Drive, din Sankt Petersburg.



Grand Prix-ul Rusiei a apărut în calendarul Formulei 1 în 2014, iar în acest an va avea loc în data de 26 septembrie.



BREAKING: The Russian Grand Prix will move to the Autodrom Igora Drive in St Petersburg from 2023#F1 pic.twitter.com/O3vcfbWf7t