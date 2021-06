Formula 1: Max Verstappen, pole-position în Marele Premiu al Franței

"Astăzi nu s-au obţinut puncte, dar trebuie să rezolvăm mâine şi să încercăm să obţinem cele 25 de puncte pe care le-am pierdut la Baku", a declarat olandezul.

Pe poziţiile a doua şi a treia s-au clasat în calificări piloţii Mercedes Lewis Hamilton şi Valtteri Bottas.

Cursa va avea loc duminică, de la ora 16:00.

Q3 CLASSIFICATION



Your final order from qualifying in Le Castellet!#FrenchGP \uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7 #F1 pic.twitter.com/MqleoSupFF