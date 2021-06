Surpriză mare la Baku - Victorie pentru Sergio Perez / Max Verstappen a abandonat, Lewis Hamilton, penultimul loc

Ordinea aceasta a fost păstrată mare parte din timp, chiar şi după ce cursa a fost neutralizată cu safety car, în turul 31/51, din cauza unui accident suferit de canadianul Lance Stroll (Astron Martin). Însă cu cinci tururi înainte de final, Verstappen a suferit o pană la monopostul său, la pneul stânga-spate, a pierdut controlul volanului şi a lovit zidul de protecţie de pe marginea pistei. Cursa a fost oprită cu steagul roşu, când au mai rămas trei tururi de efectuat.

După o întrerupere de peste 30 de minute, cursa a fost reluată de pe loc pentru parcurgerea celor trei tururi rămase. Hamilton a atacat la restart, a trecut în frunte, dar a frânat târziu într-un viraj şi a ieşit în decor. Britanicul a revenit pe pistă pe ultimul loc şi nu a mai putut câştiga decât o poziţie.

Astfel Perez obţine al doilea succes din carieră, primul la echipa Red Bull, la care s-a transferat în acest an. Clasat al doilea, Vettel a reuşit primul podium pentru Aston Martin. Gasly a reuşit să termine al treilea, a treia sa clasare pe podium, informează News.ro.

