​Formula 1: Charles Leclerc (Ferrari) va pleca din pole-position în Marele Premiu al Azerbaidjanului

Charles Leclerc, pilotul echipei Ferrari, va pleca din prima poziţie a grilei de start la Marele Premiu al Azerbaidjanului, a șasea etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, s-a stabilit în urma calificărilor care au avut loc sâmbătă, la Baku.

Pentru Leclerc este al doilea pole-position consecutiv și al nouălea din carieră.

Pe locul doi în calificări s-a clasat Lewis Hamilton (Marea Britanie, Mercedes), iar pe poziţia a treia Max Verstappen (Olanda, Red Bull Racing).

Calificările de la Baku au fost marcate de câteva accidente.

Cursa va avea loc duminică.

\uD83C\uDFC1 QUALIFYING CLASSIFICATION \uD83C\uDFC1



Four different teams in the top four grid positions \uD83D\uDC40#AzerbaijanGP \uD83C\uDDE6\uD83C\uDDFF #F1 pic.twitter.com/6spQypuepz