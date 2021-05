Max Verstappen, lider în clasamentul general după ce s-a impus în MP al Principatului Monaco / Lewis Hamilton, doar locul 7

Jucătoarea de tenis Serena Williams a fluturat steagul cu pătrăţele albe şi negre la finalul cursei.

Acesta este prima victorie a olandezului la Monte Carlo, a doua în acest sezon şi a 12-a din carieră. În urma acestui succes, Verstappen a urcat pentru prima oară în carieră pe prima poziție a clasamentului general.

Finlandezul Valtteri Bottas (Mercedes), plasat la start imediat după Verstappen, a abandonat în turul 31/78, de pe locul al doilea, din cauza faptului că la intrarea la boxe, mecanicii nu au putut să-i schimbe roata dreapata-faţă, din cauza prezonului blocat, informează News.ro.

NEW. CHAMPIONSHIP. LEADER.@Max33Verstappen leads the drivers’ championship for the first time in his career \uD83E\uDD29



And it’s a return to the top for @redbullracing too!#MonacoGP \uD83C\uDDF2\uD83C\uDDE8 #F1 pic.twitter.com/IWWpI5hXyI