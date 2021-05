FOTO Charles Leclerc, pole position pe circuitul de casă - Monegascul a produs un accident care a oprit sesiunea de calificări

Pilotul echipei Ferrari Charles Leclerc va pleca din prima poziţie a grilei de start la Marele Premiu al Principatului Monaco, a cincea etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, s-a stabilit în urma calificărilor care au avut loc sâmbătă, la Monte Carlo. Este al optulea pole position pentru Leclerc şi primul pentru Ferrari după mai mult de un an şi jumătate.

Pe circuitul stradal din oraşul său natal, Leclerc a lovit barierele de protecţie ale circuitului când mai erau aproape 20 de secunde din Q3 şi olandezul Max Verstappen (Red Bull) stabilea timpi care îl puteau aduce în pole postion. Însă sesiunea de calificare a fost oprită în timp ce toţi piloţii încercau să-şi îmbunătăţescă timpii şi clasamentul anterior accidentului a fost cel care a contat pentru formarea grilei, informează News.ro.

Verstappen va fi al doilea la start, urmat de finlandezul Valtteri Bottas (Mercedes) şi de al doilea pilot Ferrari, spaniolul Carlos Sainz jr.

Liderul clasamentului general, septuplul campion mondial britanic Lewis Hamilton, a terminat cu al şaptelea timp.

Cursa va avea loc, duminică, de la ora 16:00, la Monte Carlo.

What just happened..???!



Charles Leclerc has his 8th pole position; and his and Ferrari's first since Mexico 2019



Championship leader Lewis Hamilton will start 7th #MonacoGP \uD83C\uDDF2\uD83C\uDDE8 #F1 pic.twitter.com/Jcjy4WvZE2