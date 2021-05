Lewis Hamilton, acuzații dure la adresa Formulei 1

„Dacă ar trebui să reîncep astăzi dintr-o familie de muncitori, mi-ar fi imposibil să fiu aici, pentru că", a declarat Hamilton, într-un interviu publicat joi de cotidianul spaniol AS„Trebuie să lucrăm pentru a schimba acest lucru şi, atât pentru cei bogaţi, cât şi pentru oamenii cu o origine mai modestă", a adăugat el.Întrebat despre originile sale, Hamilton a subliniat că, de la debutul carierei sale în sporturile cu motor, potrivit EFE citat de Agerpres.„Tatăl meu, fratele meu şi cu mine am fost întotdeauna singurele persoane de culoare. Pentru noi era normal, deşi am fost mereu conştienţi. A devenit normal, desigur, chiar dacă la început a fost evident că nu eram bineveniţi. Chiar şi astăzi este la fel. După karting, am întâlnit câţiva piloţi chinezi sau asiatici. Dar niciun pilot negru", regretă pilotul echipei Mercedes.În acest sens, actualul lider al Campionatului Mondial de Formula 1 şi-a exprimatşi dorinţa de a "ajuta pe altcineva să-şi îndeplinească visurile".„Am realizat multe lucruri, dar acum toată concentrarea mea se îndreaptă spre a-i ajuta pe ceilalţi. Trăiesc un vis, nu am nevoie de nimic pentru mine", a mai spus Lewis Hamilton.Lewis Hamilton conduce în acest sezon a în clasamentul piloților, având trei curse câștigate până acum din patru desfășurate.