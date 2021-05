​MotoGP: Jack Miller, a doua victorie consecutivă - Australianul s-a impus în Marele Premiu al Franței

Miller a fost cronometrat în 4:25.473 (27 tururi), fiind urmat de francezii Johann Zarco (Ducati-Pramac, +3.970) şi Fabio Quartararo (Yamaha, +14.468), acesta din urmă plecând în cursă din pole position.

Quartararo rămâne lider în clasamentul general după primele cinci manşe ale Campionatului mondial la clasa-regină, cu 80 de puncte, pe locurile 2 şi 3 fiind deocamdată italianul Francesco Bagnaia (Ducati, 79 pct), respectiv Johann Zarco (68 pct).

Miller the winner in flag-to-flag thriller! \uD83D\uDCA5@jackmilleraus claims his third #MotoGP win ahead of home favourites @JohannZarco1 and @FabioQ20! \uD83E\uDD47\uD83E\uDD48\uD83E\uDD49#FrenchGP \uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7 pic.twitter.com/oR8UDc8UwU