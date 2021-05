MP al Portugaliei: Lewis Hamilton a obținut a 97-a victorie din carieră

1. Lewis Hamilton (Marea Britanie, Mercedes)

2. Max Verstappen (Olanda, Red Bull Racing)

3. Valtteri Bottas (Finlanda, Mercedes).

4. Sergio Perez (Mexic, Red Bull Racing)

5. Lando Norris (Marea Britanie, McLaren)

6. Charles Leclerc (Monaco, Ferrari)

7. Esteban Ocon (Franţa, Alpine)

8. Fernando Alonso (Spania, Alpine)

9. Daniel Ricciardo (Australia, McLaren)

10. Pierre Gasly (Franţa, AlphaTauri).

Etapa a patra, Marele Premiu al Spaniei, va avea loc în 9 mai, la Montmelo.

The moment @LewisHamilton took his second win of 2021! \uD83C\uDF89#PortugueseGP \uD83C\uDDF5\uD83C\uDDF9 #F1 pic.twitter.com/wBl2oQauAb