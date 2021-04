Secretul din spatele numărului de pe casca lui Hamilton

Star în F1, Hamilton a acumulat șase titluri mondiale în cei șapte ani de la introducerea hotărârii FIA.







De asemenea, el a doborât mai multe recorduri, inclusiv cele pentru cele mai multe victorii și pole-position-uri în F1, egalând și recordul lui Michael Schumacher de șapte campionate mondiale acumulate de-a lungul carierei.

În 2014, Federația Internațională de Automobilism (FIA) a anunțat o regulă prin care piloții trebuiaula care vor participa de-a lungul carierei. Majoritatea piloților, inclusiv Fernando Alonso și Sebastian Vettel, și-au ales numărul de pe kartul folosit înainte să ajungă în F1, iar același lucru este valabil și pentru Hamilton.Utilizarea de către englez a numărului 44, când încearca să își facă un nume în lumea automobilistică. Cu toate acestea, Hamilton are și alte motive pentru alegerea numărului.Într-un interviu acordat BBC, Hamilton a confirmat că numărul 44 se află și pe, Anthony Hamilton.„A fost numărul de înmatriculare al mașinii tatălui meu, F44, deci fiecare an este o nouă șansă de a face față provocării”, a declarat Hamilton în cadrul premierii sale ca Personalitatea Sportivă a anului 2019.„Bineînțeles că fiecare an este un nou început pentru toți”, a explicat Hamilton.„Încep întotdeauna cu numărul 44 pentru că acesta este numărul pe care îl aveam în kart-ul meu când aveam opt ani”, a încheiat multiplul campion F1.Hamilton a comentat, de asemenea, că este, iar rezultatele îi susțin teoria, conform Racingnews365.În acest sezon al F1, Hamiltonși a terminat pe doi la Emilia Romagna (Italia).Următorul Grand Prix din calendarul competițional al lui 2021 va avea loc în Portugalia, la, în data de