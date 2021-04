MotoGP: Jorge Martin (Ducati-Pramac) a fost operat cu succes

Pilotul de MotoGP Jorge Martin (Ducati-Pramac), care a suferit săptămâna trecută mai multe fracturi în timpul antrenamentelor Marelui Premiu al Portugaliei, a fost operat cu succes.

Lui Martin i s-au făcut trei intervenţii chirurgicale. Medicii au decis ca pilotul să nu fie operat imediat după accident pentru ca sportivul să se recupereze după traumatismul cranian suferit în accident.

“Cele trei operaţii au fost perfecte. Le mulţumesc medicilor Mir, Jimeno, Campillo, Monnlau şi echipelor lor. Începe numărătoarea inversă”, a notat Jorge Martin pe Twitter, postând şi o fotografie cu el în spital.

Sâmbăta trecută, Jorge Martin a căzut în timpul antrenamentelor Marelui Premiu al Portugaliei şi a suferit fracturi la mâna dreaptă şi la piciorul drept, informează News.ro.

Las 3 operaciones han salido perfectas. Gracias a los doctores Mir, Jimeno, Campillo, Monllau y sus equipos. ¡Empieza la cuenta atrás!// 3 surgeries went perfect. The count down begins! pic.twitter.com/mf5YkmaINn