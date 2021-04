Surpriză la Imola - Max Verstappen, învingător: I-a luat fața lui Lewis Hamilton

Max Verstappen a câștigat Marele Premiu de Formula 1 de la Imola (Emilia Romagna), pilotul celor de la RedBull profitând de un accident suferit de-a lungul Grand Prix-ului de către Lewis Hamilton (a încheiat pe doi). Podiumul a fost completat de Lando Norris (McLaren).

Pilotul zilei a fost votat Lando Norris.



Max Verstappen \uD83C\uDFC6 WINS \uD83C\uDFC6 at Imola!



Lewis Hamilton comes home second with Lando Norris taking the final podium place \uD83D\uDC4F #ImolaGP \uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF9 #F1 pic.twitter.com/k2bRCGyS7J