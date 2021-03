MotoGP: ​Marc Marquez, nevoit să amâne revenirea pe circuit - Sextuplul campion mondial va rata cursele din Qatar

Marc Marquez va lipsi de la Grand Prix-ul din Qatar, care începe duminică, dar şi la concursul de MotoGP din 4 aprilie, tot din Qatar. Spaniolul, de şase ori campion mondial, a luat această decizie în acord cu staful său medical.

Marc Marquez, 28 de ani, a suferit, la 19 iulie 2020, o fractură de humerus drept la Marele Premiu al Spaniei, prima etapă a Campionatului Mondial de motociclism viteză. Spaniolul a fost victima unei căzături dure cu patru tururi înainte de finalul cursei, în timp ce se lupta pentru locul 2, după o revenire spectaculoasă din coada plutonului.

After the last check-up with the medical team, they have advised me not to participate in the two Qatar races so we will continue with the recovery to return to compete as soon as possible!#MM93 pic.twitter.com/vZRF1VsKzC