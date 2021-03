Sabine Schmitz, pilot renumit și prezentatoare Top Gear, a murit la 51 de ani

Sabine Schmitz, singura femeie care a reușit să câștige Cursa de 24 de ore de la Nurburging, a murit la doar 51 de ani. Ea era cunoscută drept prezentatoare la celebra emisiune Top Gear.

"Nurburgring și-a pierdut cel mai faimos pilot de curse. Sabine Schmitz ne-a părăsit prea repede după o lungă suferință. Ne va fi dor de ea și felul ei vesel de a fi. Odihnește-te în pace, Sabine!", au anunţat cei care se ocupă de site-ul celebrului circuit auto de la Nurburgring.

Anul trecut, Sabine anunțase că a fost diagnosticată cu cancer încă din 2017.

Sabine a îndeplinit rolul de prezentator al celebrei emisiuni TOP Gear între 2016 și 2020. În 1996, ea a reușit să câștige celebra cursă de Nurburgring împreună cu Johannes Scheid şi Hans Widmann, la bordul unui BMW M3.

A repetat performanța un an mai târziu, alături de Johannes Scheid, Hans-Jurgen Tiemann şi Peter Zakowski.



Pioneer, champion, Queen of the Nurburgring



Sabine Schmitz was a unique, much-loved and cherished member of our sport's family, and a force of nature for inspiring a new generation of motorsport enthusiasts



Our thoughts are with her family and friends at this sad time pic.twitter.com/nwrLyZvXla