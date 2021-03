VIDEO Noul monopost Ferrari cu care Scuderia vrea să facă uitat cel mai slab sezon din ultimii 40 de ani

Echipa de Formula 1 a celor de la Ferrari a decis ca anul acesta să marcheze început noului sezon cu două prezentări. La început de februarie, coordonatorul echipei Mattia Binotto, împreună cu piloții Charles Leclerc și Charlos Sainz și-au împărtășit așteptările pentru noul sezon. Cu doar două zile înainte de testele oficiale, Ferrari și-a prezentat și noul monopost.

Ambițiile sunt clare

Echipa Ferrari nu va uita prea curând sezonul slab de anul trecut, dar vrea să înceapă acest sezon cu un ”start fresh”. Echipa a stabilit și obiectivele pentru următorul sezon: o clasare mai bună decât locul 6 la constructori și cel puțin un pilot pe ultima treaptă a podiumului.



Știind că nu este posibilă o țintire spre titlu, Ferrari știe că obiectivele pot fi setate doar pe termen mediu, țintind monopostul din 2022.

Cu toate acestea în minte, Ferrari și-a lansat noul monopost într-un roșu mai închis ca de obicei, amintind de primul monopost de F1 al acestora cu o vastă istorie. Neobișnuită este însă pata de culoare verde creată de un sponsor prezent pe mașină.

Leclerc și Sainz par să se înțeleagă bine, ei petrecând mult timp în pauza dintre sezoane la Maranello. Rămâne de văzut ce vor putea face anul acesta cei doi, ajutați de noul monopost al Scuderiei.



Another l\uD83D\uDC40k at @ScuderiaFerrari's new challenger, the SF21#F1 pic.twitter.com/1fgWadsRRj