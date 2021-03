VIDEO Cum arată primul monopost Aston Martin din ultimii 60 de ani

Producătorul britanic de automobile de lux Aston Martin a prezentat, miercuri, primul său bolid de Formula 1 din ultimii 60 de ani, înainte de revenirea sa în cel mai faimos circuit de maşini din lume, relatează CNBC.

Echipa Aston Martin Cognizant F1 a prezentat automobilul AMR21, în cadrul unui eveniment virtual transmis din Londra.





AMR21 va concura în Campionatul Mondial al Formulei 1 2021, care va debuta pe 28 martie, în Bahrain.

Thank you for joining us on this incredible journey. We’re just getting started... #AMR21 #IAMF1



Discover more ➡️ https://t.co/z3o7E5exWM pic.twitter.com/KD359otEZh — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 3, 2021





Campionatul Formula 1 este urmărit de milioane de fani din întreaga lume şi toată lumea, de la Ferrari la BMW şi Mercedes s-au folosit de acest sport pentru a-şi promova brandurile.





Aston Martin a avut probleme financiare, iar preţul acţiunilor sale la bursa din Londra a scăzut puternic în 2020.





Compania speră că Formula 1 va spori vânzările maşinilor Aston Martin, precum DB11, Vanquish şi Vantage.





”Să avem o platformă precum Formula 1 care să promoveze iniţiativele noastre, să ne arate tehnologia şi, în cele din urmă, să aducă această tehnologie în maşinile noastre... va schimba semnificativ jocul”, a declarat preşedintele executiv al Aston Martin, Lawrence Stroll, adăugând că este un moment ”monumental”.





Stroll a achiziţionat echipa de Formula 1 în urmă cu doi ani şi jumătate şi a devenit preşedinte executiv al Aston Martin în aprilie anul trecut, preluând o participaţie majoritară la companie în acest proces.





”Primul pas a fost să atragem finanţarea pentru planul nostru de afaceri destinat următorilor cinci ani”, a declarat el pentru Julianna Tatelbaum, de la CNBC.





”Am strâns 800 de milioane de dolari prin instrumente financiare, majoritatea provenind de la mine şi consorţiul meu. Fondurile sutn necesare pentru un plan de afaceri care ne duce la 10.000 de maşini, 2 miliarde de dolari în volum şi 500 de milioane de dolari profit EBITDA în următorii patru ani”, a explicat Stroll.





Aceasta a adăugat că Aston Martin are un portofoliu de comenzi fantastic pentru maşinile sale sport şi noul DBX, care este primul SUV al Aston Martin. Variantele DBX vor veni în viitorul apropiat şi un model hibrid va fi lansat în trimestrul patru al anului 2021.





Ultima maşină a Aston Martin pentru Grand Prix a fost DBR5, care a fost condusă de Roy Salvadori şi Maurice Trintignant în Marele Premiu al Marii Britanii din 1960.

Get a closer look at what Cognizant technology and Aston Martin automotive engineering will unleash this F1 racing season: https://t.co/H193nLChPi #BeCognizant #IAMF1 @AstonMartinF1 pic.twitter.com/YqvH81XRuF — Cognizant (@Cognizant) March 3, 2021