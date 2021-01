FOTO Cum arată mâinile lui Romain Grosjean la aproape două luni de accidentul teribil suferit la Sakhir

Pe 29 noiembrie 2020, accidentul teribil suferit de Romain Grosjean a făcut înconjurul planetei, pilotul scăpând incredibil dintr-un monopost de Formula 1 rupt la propriu în două. La aproape două luni distanță, francezul a arătat pe Twitter cum arată mâinile sale.



Context:

Cum arată mâinile pilotului francez:



Postarea lui Romain Grosjean:



Dressing fully off and Petrus happy!!! \uD83E\uDD70\uD83E\uDD70\uD83E\uDD70 pic.twitter.com/0Ab3r2fcW1

He walked out after sitting in the fires for a good 30 secs #Grosjean #BahrainGP pic.twitter.com/xCps0rwjtx