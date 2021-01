​Raliul Dakar: Claudiu Barbu şi Marius Lupu, locul 38 în etapa a treia la categoria SSV

Victoria a revenit chilienilor Francisco Lopez Contardo/Juan Pablo Latrach Vinagre (South Racing Can-Am), cronometraţi cu timpul de 04 h 20 min 57 sec pe cei 403 km de probe speciale.





Barbu şi Lupu, care participă la Raliul Dakar cu un ''special service vehicle'' marca Polaris, au terminat la 05 h 36 min 40 sec de învingători.





La general, românii sunt pe locul 35, la 17 h 46 min 32 sec de liderii Francisco Lopez Contardo/Juan Pablo Latrach Vinagre.





La secţiunea vehicule uşoare, echipajul Barbu/Lupu a ocupat locul 57 în etapa de marţi, iar la general se află pe 53.





Barbu şi Lupu au avut mari probleme în etapa a doua, pe care au încheiat-o în cursul nopţii de luni spre marţi.





''În prima jumătate a etapei am avut un parcurs foarte bun, însă la vreo 20 de minute am luat efectiv foc după ce s-a spart returul de benzină de la RZR. Tot spatele maşinii era în flăcări. Am reuşit să stingem incendiul, însă tot ce înseamnă cabluri şi plastic s-a topit. Am ajuns într- final la capătul probei, iar băieţii de la tehnic s-au chinuit toată noaptea să refacă ce se mai poate. Incendiul ne-a creat mari probleme şi pentru a doua probă, iar acolo am pierdut mult timp. Cred că ne-am oprit de 15 ori pe parcursul acestei probe, de fiecare dată cu alte probleme, dar am ajuns într-un final. Rămânem încrezători'', a declarat Claudiu Barbu, citat de site-ul Federaţiei Române de Automobilism Sportiv.