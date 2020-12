Lewis Hamilton, implorat de un copil din Bahrain să îi salveze tatăl condamnat la moarte

Sâmbătă seară, într-un comunicat, ONG Institute for Rights and Democracy a postat declaraţiile copilului cu privire la acest apel al său: “Când am desenat maşina am avut speranţa că acest lucru ar putea salva viaţa tatălui meu şi sper cu adevărat că Lewis Hamilton va transmite mesajul meu pentru ca tata să poată reveni acasă”, a spus băiatul.





Lewis Hamilton a declarat că după ce a primit mesajul băiatului, luna trecută, înaintea celor două Grand Prix din Bahrain, a sperat să aibă o întrevedere cu prinţul Bahrainului, dar apoi a fost testat pozitiv cu coronavirus şi nu a mai fost posibil.





“Cel mai trist pentru mine este faptul că există un tânăr condamnat la moarte şi nu este clar... atunci când fiul său îmi scrie este tulburător. Toate vieţile contează. Cred că este necesară multă muncă. Cu siguranţă nu voi lăsa să treacă neobservată această situaţie”, a spus Hamilton.





Bahrain, regat condus de o dinastie sunită, a înregistrat intermitent proteste de la reprimarea manifestaţiilor în februarie 2011, în plină Primăvară arabă, care a mobilizat numeroşi cetăţeni de confesiune şiită să solicite reforme, în special o monarhie constituţională. De la acea dată, autorităţile îi reprimă fără reţineri pe opozanţi, pedepsele fiind de la retragerea cetăţeniei şi până la condamnarea la moarte. În iulie, Curtea de casaţie a confirmat condamnarea la moarte a doi cetăţeni ai Bahrainului de confesiune şiită, Mohammed Ramadan, tatăl băiatului, şi Hussein Moussa, deşi ONG-urile de apărare a drepturilor omului susţin că aceştia au fost torturaţi la interogatorii, scrie News.ro.

Ahmed Ramadan, în vârstă de 11 ani, a desenat recent monopostul lui Hamilton pentru a fi alături de mesajul către Hamilton în speranţa de a-şi salva tatăl, pe Mohammed Ramadan, condamnat la moarte pentru uciderea unui poliţist într-un atac cu bombă în Bahrain, în 2014.