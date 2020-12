Mick Schumacher este noul campion mondial la Formula 2

Mick Schumacher va debuta în 2021 în Formula 1, el urmând să piloteze un monopost Haas. Schumacher jr. va intra în Marele Circ la 30 de ani de la debutul tatălui său, septuplu campion mondial, care a avut loc în 1991, la Marele Premiu al Belgiei de la Spa-Francorchamps.

Schumacher şi-a obţinut superlicenţa de Formula 1 câştigând campionatul FIA Formula 3, în 2018, cu Prema, înainte de a trece la Formula 2, cu aceeaşi echipă, în anul următor, informează News.ro.

