MotoGP: Valentino Rossi, ultima cursă pentru echipa de uzină Yamaha - Pentru cine va concura italianul din 2021

Italianul Valentino Rossi, septuplu campion mondial, a concurat, duminică, 22 noiembrie la Portimao, ultima dată pentru echipa de uzină Yamaha.







Din 2021, el va evolua pentru echipa client Yamaha Petronas SRT.





Rossi va face, practic, o rocadă cu francezul Fabio Quartararo. Acesta din urmă va evolua la echipa oficială, din 2021, iar italianul de 41 de ani, la Petronas Yamaha.



"Această ultimă cursă cu echipa a fost emoţionantă pentru că am petrecut cincisprezece ani împreună şi am împărtăşit momente de neuitat. Astăzi, m-am simţit bine, aşa că este o modalitate bună de a încheia povestea", a spus "Doctorul" la finalul ultimei etape a sezonului 2020 de MotoGP, în care a ocupat locul 20.



În cincisprezece sezoane şi 255 de curse, din 2004 până în 2010, apoi din 2013, după doi ani de "infidelitate" la Ducati, Rossi şi Yamaha au câştigat patru titluri mondiale (2004, 2005, 2008 şi 2009), au înregistrat 142 de clasări pe podium şi 56 de victorii, ultima datând din 2017. În 2020, italianul a ocupat locul 15 în clasamentul general al piloţilor, cu un loc 3 la Jerez, la începutul sezonului.



Valentino Rossi mai are în palmares trei titluri mondiale cu Honda, între 2001 şi 2003, informează News.ro.