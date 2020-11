​MotoGP: Miguel Oliveira a câştigat ultima cursă a sezonului / Albert Arenas şi Enea Bastianini, campioni mondiali la Moto3, respectiv la Moto2

Campionul mondial Joan Mir, care şi-a asigurat titlul în etapa trecută, a abandonat la Portimao.

Spaniolul Albert Arenas (Gaviota Aspar Team Moto 3) şi italianul Enea Bastianini (Italtrans Racing Team) au câştigat titlul mondial la Moto3, respectiv la Moto2.

Arenas a ocupat locul 12 la Portimao. Cursa a fost câştigată tot de un spaniol, Raul Fernandez. Albert Arenas a terminat sezonul cu un total de 174 de puncte, cu patru mai multe decât ocupanţii locurilor 2 şi 3, italianul Tony Arbolino şi japonezul Ai Ogura.

