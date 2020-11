Simone Tempestini, testat pozitiv la Covid-19: Pilotul va rata etapa europeană de raliuri din Ungaria

Alături de copilotul său Sergiu Itu, Tempestini era printre favoriţii rundei din ţara vecină, însă la testare a fost declarat pozitiv. Campionul de raliuri se simte bine, are simptome uşoare şi s-a izolat acasă."M-am izolat, sunt acasă, nu am simptome grave şi voi urma recomandările medicilor. Regret că nu pot reprezenta România la acest raliu. Le urez mult succes colegilor mei Norbert şi Francesca Maior, precum şi întregului lot de juniori al României. Sper să trec cu bine peste această etapă şi să revin la viaţa sportivă în cel mai scurt timp", a declarat''Suntem mâhniţi că Simone nu poate pleca în Ungaria. Şi-a dorit foarte mult să participe la această etapă europeană şi am făcut eforturi alături de partenerii noştri pentru ca acest lucru să se întâmple. Vom face toate eforturile necesare pentru a fi la etapa din Canare'', a spus, managerul echipei Napoca Rally Academy.Celălalt echipaj al NRA înscris în Campionatul European de Raliuri, format din Norbert şi Francesca Maior, a ajuns deja în ţara vecină, astfel că va lua startul vineri la etapa din Ungaria.Simone Tempestini este unul dintre sportivii români de top care au fost infectaţi cu noul coronavirus în ultima vreme, după handbalista, înotătorul, gimnastaşi jucătoarea de tenis