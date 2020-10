Formula 1: Valtteri Bottas, pole-position la Imola

Valtteri Bottas (Mercedes) a reușit cel mai bun timp în cadrul calificărilor Marelui Premiu al regiunii Emilia-Romagna, acesta urmând să plece din pole-position în cursa de duminică. Podiumul a fost completat de coechipierul Lewis Hamilton și de Max Verstappen (RedBull).



De știut:



Marele Premiu de la Imola, rezultate calificări:



