Formula 1: Lewis Hamilton a egalat recordul lui Michael Schumacher de 91 de victorii, după ce s-a impus pe Nurburgring

Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes) a câştigat, duminică, pe Nurburgring, Eifel Grand Prix, a 11-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1.

Este a şaptea victorie din acest sezon pentru Hamilton. El a obţinut a 91-a victorie din carieră în Formula 1, egalând astfel recordul lui Michael Schumacher. Germanul a obţinut 91 de victorii în perioadele 1991-2006 şi 2010-2012, informează News.ro.

RECORD EQUALLED! @LewisHamilton joins Michael Schumacher on 91 #F1 wins with victory at the Nurburgring pic.twitter.com/otypPxw6b8

Valtteri Bottas (Mercedes), plecat din pole position, a abandonat.

Your full classification after a memorable race at the 'ring!



NINE teams score points! Including the first of the season for Grosjean and Giovinazzi \uD83D\uDC4F#EifelGP \uD83C\uDDE9\uD83C\uDDEA #F1 pic.twitter.com/9Ajcuwx9K4