La Le Mans, Petrucci a fost urmat de spaniolii Alex Marquez (care a pornit de pe poziția a 18-a a grilei de start) și Pol Espargaro.

