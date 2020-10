Formula 1: Lance Stroll "nu poate ieşi din toaletă" / Canadianul, înlocuit de Nico Hulkenberg

Szafnauer a spus că, în ciuda faptului că nu se simte bine, Stroll nu suferă de Covid-19.





"Cred că a răcit puţin. La început ne-am gândit: <Ar fi bine să fii testat pentru virus>. L-am testat de mai multe ori, inclusiv înainte de această cursă. Şi a fost negativ de trei sau patru ori. Nu are simptomele clasice Covid-19, doar că nu se simte bine. Şi aseară a avut un pic de stomac deranjat. Aşa că a fost la toaletă tot timpul. Şi a spus: <Am eliminat mult lichid şi nu pot să plec din toaletă suficient de mult timp pentru a urca în maşina de curse>. Nu ştiu dacă este din cauza a ceea ce a mâncat sau vreo altă problemă.

El a spus doar: <Nu mă simt în stare. Vom avea în curând o dublă etapă şi aş prefera să mă odihnesc şi să mă pregătesc pentru asta>. Sperăm că îşi va reveni. Avea nişte simptome asemănătoare gripei. Pur şi simplu nu era bine. Avem un doctor care îl îngrijeşte şi când a fi în stare să plece, se va duce acasă", a declarat Szafnauer.





Din fericire pentru echipă, Hulkenberg se afla la Koln şi se pregătea să meargă la circuit pentru a comenta calificările la un post TV.





Szafnauer spune că participarea la calificări a fost o mare provocare pentru german: "Era pe drum să vină aici, ca să lucreze pentru RTL. L-am sunat şi i-am spus: <Cât de departe eşti?> A fost o problemă uriaşă şi suntem recunoscători că s-a încadrat în regula de 107 la sută (n.r. - timpul necesar, raportat la locul I, pentru a putea concura), atât ne-am dorit, astfel încât să poată concura mâine. Are o maşină de curse decentă. A făcut câteva ture şi dacă ia un start bun, are şanse la puncte. Am făcut câteva modificări la maşină de când a condus-o ultima dată. A fost surprins de modificările pe care le-am făcut. A spus că maşina se simţea diferit din cauza asta. Trebuie să se obişnuiască cu ea."





Pentru că era în afara "bulei", Hulkenberg a trebuit să fie supus testului pentru coronavirus, iar rezultatul negativ a venit cu puţin timp înaintea startului calificărilor de sâmbătă.





Nico Hulkenberg a mai fost pe grilă în acest an pentru fosta Force India, în august, la Silverstone, când l-a înlocuit pe mexicanul Sergio Perez, bolnav de Covid-19. În prima cursă, germanul nu a putut lua startul din cauza unor probleme mecanice, iar în cea de-a doua a ocupat locul 7.





Cursa de la Nurburgring va începe la ora 15:00, potrivit News.ro.

Oficialul Racing Point a precizat că Stroll nu s-a simţit bine după Marele Premiu al Rusiei şi joi seară a acuzat probleme stomacale în Germania. Monopostul lui Stroll a rămas, sâmbătă, în garaj în timpul FP3, dar pilotul de rezervă Nico Hulkenberg a sosit la timp pentru a-l pilota în calificări şi va lua startul de pe locul 20 (ultimul) al grilei.