Al doilea în calificări a fost Lewis Hamilton (Mercedes), iar al treilea Max Verstappen (Red Bull Racing), informează News.ro.

Valtteri Bottas takes his third pole of 2020 \uD83D\uDC4F#EifelGP \uD83C\uDDE9\uD83C\uDDEA #F1 pic.twitter.com/HuVxR8hykj