​MP al Rusiei: Lewis Hamilton (Mercedes) va pleca din pole position

Pe locul doi în calificările de la Soci s-a clasat Max Verstappen (Red Bull Racing), iar pe trei a terminat Valtteri Bottas (Mercedes).

Segmentul al doilea al calificărilor a fost întrerupt din cauza unui accident suferit de Sebastian Vettel (Ferrari). Pilotul a ieşit fără probleme din monopost şi a strâns din jur bucăţile desprinse din maşină.

