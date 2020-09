Spaniolul Maverick Vinales (Yamaha) a câştigat, duminică, GP-ul din Emilia Romagna, primul său succes din acest sezon de MotoGP.

Vinales este al şaselea pilot care triumfă în acest sezon, după Fabio Quartararo (două etape), Brad Binder, Andrea Dovizioso, Miguel Oliveira şi Franco Morbidelli.



În clasamentul general conduce italianul Andrea Dovizioso (Ducati).



Etapa următoare, GP-ul Cataloniei, va avea loc în 27 septembrie, pe circuitul din Montmelo, informează News.ro.

Cum arată clasamentul general:



One point covers the top three! \uD83D\uDC4D

Four points cover the top four! \uD83D\uDE4C@AndreaDovizioso leads this remarkable #MotoGP season at the halfway point! \uD83D\uDD25#EmiliaRomagnaGP \uD83C\uDFC1 pic.twitter.com/TbZS6OtKr2