MP al Italiei: Pole-position pentru Lewis Hamilton

​​Lewis Hamilton (Mercedes) va pleca din pole-position în Marele Premiu al Italiei de Formula 1, de pe circuitul de la Monza, britanicul reușind să fie cel mai rapid în cadrul calificărilor de sâmbătă.

Podiumul a fost completat de Valtteri Bottas (Mercedes) și Carlos Sainz Jr. (McLaren).

A fost o zi umilitoare pentru Scuderia Ferrari pe circuitul de casă de la Monza: cei doi piloți ai săi, Sebastian Vettel și Charles Leclerc, nu au reușit să se califice pentru Q3 (ultima parte a calificărilor) și vor pleca în cursă de pe locurile 17, respectiv 13.



Marele Premiu al Italiei va avea loc duminică, cu începere de la ora 16:10, el putând fi urmărit în direct pe Digisport.



MP al Italiei, calificări:



Hamilton pips team mate Bottas to pole by just 0.069s \uD83D\uDE31



And Sainz equals his career-best position with P3!#ItalianGP \uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF9 #F1 pic.twitter.com/xWzuQ1qM3K