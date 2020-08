​Formula 1: Lewis Hamilton, pole-position în Marele Premiu al Belgiei / Omagiu pentru Chadwick Boseman

“Este un pole foarte important, pentru că m-am trezit cu vestea cea mai tristă şi a fost un an greu pentru noi toţi. Nu a fost uşor să mă concentrez, dar mi-am spus că trebuie să conduc perfect. Chadwick a fost o lumină pentru toţi”, a declarat pilotul britanic, potrivit News.ro.

Pentru Hamilton este al cincilea pole position din acest sezon.

Al doilea în calificările din Belgia s-a clasat Valtteri Bottas (Mercedes), iar pe trei a terminat Max Verstappen (Red Bull Racing).

Clasamentul calificărilor, Top 10:

\uD83C\uDFC1 END OF QUALIFYING \uD83C\uDFC1



Top 10

HAM

BOT

VER

RIC

ALB

OCO

SAI

PER

STR

NOR#BelgianGP \uD83C\uDDE7\uD83C\uDDEA #F1 pic.twitter.com/6Q3XbADnTI