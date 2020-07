MotoGP: Fabio Quartararo, a doua victorie consecutivă a sezonului - Valentino Rossi, al treilea la Jerez

Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) a câștigat Grand Prix-ul Andaluziei la MotoGP, aceasta fiind a doua victorie pentru francez din tot atâtea curse disputate în acest sezon competițional. Valentino Rossi (41 de ani) a încheiat ziua pe locul al treilea, podiumul fiind completat de Maverick Vinales (al doilea).

Podiumul de duminică:



1 Fabio QUARTARARO - Petronas Yamaha SRT 41'22.666



2 Maverick VIÑALES - Monster Energy Yamaha +4.495



3 Valentino ROSSI - Monster Energy Yamaha +5.546



Cum a arătat podiumul cursei de la Jerez, a doua etapă a sezonului din MotoGP:



