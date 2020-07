​MotoGP: Fabio Quartararo (Yamaha) a câştigat Marele Premiu al Spaniei / Marc Marquez a suferit o fractură de humerus

Marquez a suferit o fractură de humerus drept, cu patru tururi înainte de finalul cursei, va rămâne sub observaţie la Jerez timp de 12 ore, după care va fi dus la Barcelona, unde va fi operat marţi, notează motogp.com.

Cronometrat în 41 min 23 sec 796/1000, Quartararo a fost urmat la 4 sec 703/1000 de Vinales şi la 5 sec 946/1000 de italianul Andrea Dovizioso (Ducati).

Quartararo este primul francez care câştigă o cursă la clasa MotoGP din 1999. El este lider în clasamentul general al campionatului, cu 25 de puncte, urmat de Vinales, 20 de puncte, şi Dovizioso, 16 puncte.

Italianul Luca Marini (Kalex) a terminat victorios în MP al Spaniei la motociclism viteză, la clasa Moto2. Luca Marini a dominat categoric cursa şi a încheiat cu timpul de 39 min 23 sec 297/1000, fiind urmat pe podium de alţi doi piloţi de la Kalex, japonezul Tetsuta Nagashima, la 1 sec 271/1000, şi spaniolul Jorge Martin, la 4 sec 838/1000. Marini este fratele vitreg al legendarului pilot Valentino Rossi.

Liderul campionatului, cu 45 de puncte, este Tetsuta Nagashima, cel care a câştigat prima cursă a anului, în martie, în Qatar, înainte ca sezonul să fie întrerupt din cauza pandemiei de coronavirus. Japonezul este urmat de italianul Lorenzo Baldassari, 28 de puncte, Luca Marini, 25 de puncte etc.

Spaniolul Albert Arenas (KTM) s-a impus în MP al Spaniei la clasa Moto3. Cronometrat în 39 min 26 sec 256/1000, Albert Arenas a fost urmat de japonezul Ai Ogura (Honda), la 340/1000, şi italianul Tony Arbolino (Honda), la 369/1000.

Arenas este pe primul loc în clasamentul campionatului, cu 50 de puncte, devansându-i pe Ai Ogura, 36 de puncte, britanicul John McPhee, 20 de puncte etc.

