​Formula 1 a început: Valtteri Bottas va pleca din pole position la Marele Premiu al Austriei

Campionatul Mondial de Formula 1 ar fi trebuit să înceapă la 15 martie, în Australia, dar a fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus. 16 curse din acest an au fost amânate sau anulate, potrivit News.ro.

\uD83D\uDE80\uD83D\uDE80\uD83D\uDE80 @ValtteriBottas takes the first pole of 2020! \uD83D\uDC4F



Mercedes team mate @LewisHamilton finishes P2 with @Max33Verstappen in third#AustrianGP \uD83C\uDDE6\uD83C\uDDF9 #F1 pic.twitter.com/TXWApvEqR5